Bibliotheek opent zelfuitleenbalie 03 juli 2018

02u52 0

Wie boeken wil uitlenen in of ze wil terugbrengen naar de bib van Overijse kan dat vanaf vandaag via de zelfuitleenbalie doen. Bovendien is de uitleentermijn verlengd van drie naar vier weken.





Het systeem van de zelfuitleenbalie is vergelijkbaar met een selfscan in de supermarkt. Bezoekers scannen hun bibliotheekkaart of e-ID, leggen hun boeken die ze willen uitlenen op de zelfuitleenbalie en het systeem registreert de boeken op hun naam. Boeken binnenbrengen gaat voortaan door ze in de 'slimme' inleverkast te plaatsen.





Meteen is ook het reglement vernieuwd. Zo wordt de uitleentermijn verlengd van drie naar vier weken en kunnen voortaan maximaal tien in plaats van acht boeken ontleend worden. Dvd's zijn vanaf nu gratis. Ook de openingsuren werden aangepast. Vanaf nu is de bib elke weekdag open tot 19 uur. Op woensdag openen de deuren vanaf 10 uur en in het weekend is de bib een half uur langer open, tot 13 uur. In totaal is de bib vier uur extra per week open. Vrijdag blijft de sluitingsdag. (RDK)