Bewoner in ziekenhuis nadat hij zelf wasmachine probeert te blussen RDK

04 december 2018

In de Wolferslaan op de grens van Maleizen (Overijse) met de Waals-Brabantse gemeente Terhulpen is een man dinsdagochtend met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij had even voordien opgemerkt dat zijn wasmachine in de kelder van de woning vuur gevat had. De man verwittigde de hulpdiensten, maar probeerde de brand vervolgens zelf te blussen. Toen de brandweermannen van de zones Vlaams-Brabant Oost en Waals-Brabant ter plaatse kwamen, had de man al heel wat rook ingeademd. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur snel geblust en werd de woning geventileerd.