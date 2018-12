Begijntjesbad minstens jaar lang gesloten Robby Dierickx

02 december 2018

16u05 0 Overijse Wie nog een laatste duik wilde nemen in het Begijntjesbad in Overijse, kon dat zondag doen. Maandag gaan de deuren voor een jaar dicht in het kader van broodnodige renovatiewerken.

Het Begijntjesbad is inmiddels al twintig jaar oud en heeft nood aan enkele ingrepen. Zo moesten de deuren in de voorbije maanden meermaals onverwacht dicht door een technisch mankement. In de komende maanden wordt de technische installatie dan ook volledig vervangen. Ook worden de inkomhal, de vloeren en de kleedkamers in een nieuw jasje gestoken.

Ook de wildwaterbaan en het eigenlijke zwembad worden onder handen genomen, net als de buitengevel. Tot slot moet de vervanging van de verluchtings- en waterbehandelingsinstallatie een gezonder en duurzamer Begijntjesbad opleveren.

Verwacht wordt dat het zwembad pas eind volgend jaar kan heropenen. Zoro Zwemteam heeft ondertussen al oplossingen gevonden om die periode te overbruggen, al weet de club niet of alle zwemmers mee zullen verhuizen naar Tervuren, Zaventem en Heverlee.