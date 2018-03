Begijntjesbad gaat half jaar dicht TECHNISCHE INSTALLATIES, KLEEDKAMERS EN BUITENGEVEL WORDEN VERNIEUWD ROBBY DIERICKX

02u34 0 Overijse Het Begijntjesbad in Overijse, dat in maart 2001 de deuren opende, gaat eind dit jaar dicht voor een eerste grondige renovatie. Er zal al zeker een half jaar niet gezwommen kunnen worden. De technische installaties worden er vernieuwd, net als de kleedkamers en de buitengevel. Zwemclub Zoro gaat nu al op zoek naar zwemwater in de regio.

Het zwembad in Overijse zal bij de start van de grondige renovatiewerken begin december bijna achttien jaar oud zijn. Op enkele kleine onderhoudswerken na werd het Begijntjesbad in al die jaren nooit echt aangepakt. Daarom kiest het schepencollege van Overijse er nu voor om het bad voor het eerst volledig te renoveren. "In eerste instantie wilden we de verschillende technische installaties aanpakken, maar uiteindelijk achtten we het nodig om die renovatie wat open te trekken omdat het zwembad per slot van rekening al bijna twintig jaar oud is", zegt sportschepen Peter Van den Berge (Overijse2002). "Zo zullen alle technische installaties waaronder de verluchtings- en de waterbehandelingsinstallatie, maar ook de verwarming in een nieuw jasje gestoken worden. Daarnaast pakken we ook de gevel aan, want die is na al die jaren aan vervanging toe. Tot slot worden ook de kleedkamers en de vloeren in een nieuw jasje gestoken. We maken van de gelegenheid gebruik om ook de toegangen te veranderen. Die zullen gedigitaliseerd worden, iets wat twintig jaar geleden nog niet aan de orde was."





Zwembadbeheerder Mario Van Rossum is tevreden dat de gemeente Overijse voor een grondige renovatie kiest. "Er moeten namelijk ook enkele energetische maatregelen genomen worden, zodat het energieverbruik daalt. Daarnaast zal het zwembad chloorarm worden. Daardoor zal de werkomgeving voor ons personeel en de zwemomgeving voor onze bezoekers gezonder worden. Tegelijkertijd zal dat ook beter zijn voor de technische installaties, want chloor maakt van een zwembad een vrij agressieve omgeving voor dat soort installaties."





Dicht vanaf 3 december

Door de werken zal het zwembad vanaf 3 december gesloten zijn. Verwacht wordt dat de deuren van het Begijntjesbad net voor de zomervakantie in 2019 kunnen heropenen. Het bestuur van het ZORO-zwemteam zoekt nu alvast elders zwemwater om te voorkomen dat de 350 leden - en dan vooral de veertig competitiezwemmers - maanden zonder zwembad komen te zitten. "Onze competitiegroep traint alle dagen twee uur", zegt secretaris Joris Kelchtermans. "Een deel van de oplossing ligt mogelijk in het zwembad van Zaventem, al is dat nog niet honderd procent zeker. Voorts gaan we de zwembaden van Leuven, de VUB, Etterbeek en de British School aanschrijven in de hoop daar te kunnen zwemmen. Wat de zwemschool betreft, zal het afwachten zijn of er lessen kunnen plaatsvinden in andere zwembaden. De uitdaging is: zwemmers behouden in competitie, een minimaal aanbod in de zwemschool hebben voor de herstart in september 2019 en onze ploeg lesgevers niet verliezen."





De totale kostprijs van de werken bedraagt 2 miljoen euro, maar de gemeente Overijse krijgt wel 465.000 euro subsidies van Sport Vlaanderen. "De komende maanden wordt ook nagegaan of de openingsuren na de werken moeten wijzigen. Het tekort aan redders zorgt mogelijk voor een aanpassing van die uren, al is nog niets beslist", besluit schepen Van den Berge.