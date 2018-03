Begijntjesbad even dicht na stroompanne 15 maart 2018

02u31 0

Het Begijntjesbad bleef gisterochtend dicht door problemen met de ventilatie. Dat kwam door een stroompanne van dinsdagavond. Toen moest het zwembad ontruimd worden.





Een groot deel van Overijse kwam dinsdagavond plots zonder elektriciteit te zitten. Ook in het Begijntjesbad was er geen stroom meer. "We hebben daardoor iedereen moeten evacueren", zegt zwembadbeheerder Mario Van Rossum. "Dat verliep vlekkeloos. Dankzij de noodverlichting konden alle zwemmers zich nog omkleden in de kleedkamers om het zwembad nadien in alle rust te verlaten."





De technische onderhoudsfirma werd gecontacteerd en die kon de installatie dinsdagavond opnieuw opstarten. "Maar al snel bleek dat er een probleem was met de ventilatie", aldus nog Van Rossum. "Daardoor moesten we een gespecialiseerde firma optrommelen. Die kon echter pas na de middag komen, waardoor het Begijntjesbad in de voormiddag dicht bleef. Als de luchtventilatie niet werkt, hopen de chloorgassen zich op, wat voor ongezonde situaties kan zorgen." Uiteindelijk gingen de deuren om 14 uur opnieuw openen. (RDK)