Atletiekpark Den Heurk tot eind dit jaar gratis uit te testen RDK

16 november 2018

15u49 2

Inwoners van Overijse kunnen het vernieuwde atletiekpark aan Den Heurk tot eind dit jaar volledig gratis uittesten. De nieuwe atletiekpiste, geïntegreerde fitnesstoestellen en accommodatie voor andere atletiekdisciplines werden enkele weken geleden geopend. De meest opvallende nieuwigheid is de unieke sprinthelling, die 35 meter stijgt aan 8 procent, tien meter vlak is en vervolgens voor 46 meter daalt aan 5,8 procent. Het atletiekpark is elke dag open van 9 tot 16 uur. Zodra de automatische draaideur operationeel is, worden de beschikbare openingsuren nog uitgebreid. Gratis sporten kan tot eind dit jaar, nadien wordt er een betalingsreglement opgestart.