Atletiekpark Den Heurk haast onherkenbaar vernieuwd Robby Dierickx

07 november 2018

13u41 0 Overijse Het vernieuwde atletiekpark op Den Heurk in Overijse heeft dinsdag de ‘deuren’ geopend. Naast een nieuwe piste en accommodatie voor werp- en springnummers, vind je er voortaan ook een unieke sprinthelling.

Vooral voor het Zoniën Athletics Team (ZA-team) is de opening van het vernieuwde atletiekpark goed nieuws. De leden moesten het in de voorbije jaren met een afgeleefde piste doen, en in de voorbije maanden moesten ze ook oplossingen zoeken om de periode van de werken te overbruggen.

Voortaan kan je op Den Heurk alle loop- en sprintnummers afwerken, evenals werpnummers zoals kogelstoten, discus- en speerwerpen. Voorts werd ook voor hoog-, ver- en polstokspringen de nodige infrastructuur geplaatst.

Uniek in Vlaanderen is de aanleg van een sprinthelling voor krachttrainingen en een trappencombinatie waarmee je ‘core stability’ kan trainen. Ook zijn er haken voor oefeningen met elastieken, en werden er sporttoestellen geplaatst voor specifieke oefeningen.

Het ZA-team maakte inmiddels al gebruik van de nieuwe faciliteiten. Binnenkort kunnen ook andere sportclubs, scholen en individuele sporters er terecht.