Anderhalve ton mosselen in Terlanen 28 juli 2018

De Koninklijke Fanfare Sint Michaël Terlanen organiseert dit weekend haar traditioneel mosselfestijn. Dat vindt plaats in het gemeentelijk ontmoetingscentrum Den Turf in het gehucht van Overijse. Vorig jaar werd 1.350 kilogram mosselen klaargemaakt, dit jaar hoopt de fanfare 1.500 kilogram mosselen te verkopen. En dat voor een gehucht waar amper 680 mensen wonen. Meer dan zeventig vrijwilligers zorgen vandaag en morgen voor de bereiding en de bediening. Tussendoor zorgt de fanfare voor livemuziek. De keuken is op zaterdag van 18 tot 22 uur geopend, op zondag van 11.30 tot 15 uur.





(RDK)