Akkoord is er, maar ruzie blijft duren VOORMALIG VOORZITTER OVERIJSE2002/N-VA FRONTAAL IN AANVAL TEGEN OPEN VLD/GROEN

13 december 2018

Overijse De onderhandelingen in Overijse mogen dan wel in een finale fase zitten, toch is de hevige discussie tussen meerderheidskartels Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen nog niet gaan liggen. Integendeel: Eric Leskens, die tien dagen geleden zijn ontslag als voorzitter van Overijse2002 indiende, verwijt Open Vld/Groen van postjespakkerij.

Dat de coalitiegesprekken in Overijse niet echt vlot verliepen, is een publiek geheim. Maar vorige week donderdag kwam er uiteindelijk toch witte rook uit administratief centrum De Vuurmolen. De kartels Overijse2002/N-VA (tien zetels) en Open Vld/Groen (negen zetels) waren op elkaar aangewezen en bereikten finaal een akkoord. Maar nog voor de definitieve versie van dat akkoord ondertekend werd, stuurde Eric Leskens zondag plots een open brief de wereld in. Leskens nam tien dagen geleden ontslag als voorzitter van Overijse2002 wegens "een gebrek aan respect van Open Vld/Groen". De gewezen voorzitter haalde in die open brief bijzonder hard uit naar het liberaal-groene kartel en naar lijsttrekker Sven Willekens in het bijzonder.

Mandaten

"In de beginfase van de onderhandelingen was het mijn bedoeling om het eerst over de doelstellingen te hebben alvorens te bepalen wie wat gaat doen", aldus Leskens. "Maar Open Vld/Groen stuurde de gesprekken onmiddellijk richting mandaten. Het liberaal-groene kartel vroeg vier schepenposten, terwijl Overijse2002/N-VA het met het burgemeesterschap en twee schepenen moest doen. Na lang gepalaver werd beslist om één schepenambt te delen. Mijns inziens was een 3 jaar/3 jaarregeling aangewezen, maar Open Vld/Groen wilde naar een 1 jaar/5 jaarregeling in hun voordeel. Ik vond het belachelijk om een schepenambt toe te wijzen voor één jaar en maakte duidelijk dat dit voorstel gewoon een totaal gebrek aan respect is naar de betrokkenen toe. Maar Open Vld/Groen hield het been stijf."

Respect

Voor Leskens, die benadrukt dat hij in zijn open brief uit eigen persoon en niet als partijvoorzitter spreekt, was die manier van onderhandelen de druppel. "Trop is teveel. Het woord respect heeft voor mij nog een betekenis, met gebrek eraan kan ik mij niet vereenzelvigen. Om die reden heb ik tijdens de onderhandelingsronde dan ook mijn ontslag gegeven als voorzitter van Overijse2002. Via de media vernam ik vorige week dat er dan toch een akkoord gevonden werd, met de bewuste 1 jaar/5jaarregeling. Daarnaast is het eisenpakket van Open Vld/Groen naar verluidt niet min en mogen de kandidaat-schepenen van Overijse2002/N-VA de kruimeltjes oprapen. Een gemiste kans voor een beter Overijse en een spijtige overwinning van de postjesmannen in blauw-groen uniform."

Grove leugens

Sven Willekens, lijsttrekker van Open Vld/Groen, is 'not amused' met de uitspraken van Leskens. "Het zijn dan ook grove leugens", vindt hij. "Zo worden de bevoegdheden grondig verdeeld. Het is zeer opmerkelijk dat we wekenlang moesten onderhandelen en dat we amper enkele dagen na het vertrek van de voorzitter van Overijse2002/N-VA al een akkoord vonden. Dat hij nu plots zijn gal spuwt, bemoeilijkt de gesprekken opnieuw. Het lijkt wel alsof Leskens helemaal geen akkoord wilde bereiken. Ik zal burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) dan ook vragen of ze de uitspraken van haar voormalige voorzitter steunt of niet."

Gisteren zaten Overijse2002/N-VA en Open Vld/Groen samen om het bestuursakkoord te finaliseren, vanmiddag zou dat resultaat bekend zijn.