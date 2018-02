Acht extra brandweermannen 08 februari 2018

Brandweerzone Vlaams-Brabant-Oost breidt uit. Dat werd beslist tijdens de zoneraad. Twaalf extra beroepsbrandweerlieden zullen worden aangeworven. Daarvan zullen er acht toegewezen worden aan de kazerne van Overijse. Op die manier kan dezelfde dienstverlening naar de burgers van de Druivenstreek verzekerd blijven. Eerder was er sprake dat de brandweer van Overijse met een vertraging van maximaal acht minuten zou uitrijden, omdat in de kazerne maar vier brandweermannen permanent verblijven. Een nieuwe wet die vanaf 1 januari geldt, bepaalt dat brandweerwagens pas mogen uitrijden als ze door zes brandweermannen bemand zijn. Dat probleem is nu voor de brandweer van Overijse van de baan.





(VDBS/RDK)