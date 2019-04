Aannemer maakt zootje van wegdek in S-bocht: Agentschap Wegen en Verkeer stelt proces-verbaal op Slecht uitgevoerde oplapwerken zorgen voor oneffenheden op rijbaan Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

01 april 2019

17u14 0 Overijse Een aannemer die vorige week oplapwerken uitvoerde in de S-bocht in het centrum van Overijse mag zich aan een proces-verbaal van wegbeheerder Wegen en Verkeer verwachten. Volgens AWV voerde hij de werken slecht uit, waardoor er oneffenheden op de rijbaan zijn. De aannemer zal alles moeten herstellen. In het najaar start een grondige heraanleg van de Brusselsesteenweg, waaronder ook in de S-bocht.

Na een uitgelopen gemeenteraad vorige week dinsdag wist schepen Sven Willekens (Open Vld) naar eigen zeggen niet wat hij zag toen om 23 uur drie werkmannen met een kruiwagen achter een vrachtwagen aan het lopen waren in de S-bocht op de Brusselsesteenweg in het centrum van Overijse. “Ik waande me ver terug in de tijd toen ik de arbeiders aan het werk zag”, aldus de schepen. “Het ging blijkbaar om een noodploeg die door wegbeheerder Wegen en Verkeer gestuurd werd om de putten te vullen. Om 23 uur… Hoogst opmerkelijk.”

Achteraf was de schepen van Openbare Werken ook helemaal niet opgezet met de uitgevoerde werken. “De arbeiders gebruikten een zwarte emulsie, een soort pap die heel snel opdroogt”, gaat Willekens verder. “Het is een product dat normaal gezien alleen bij noodingrepen gebruikt wordt in afwachting van een grondige heraanleg. Pakt men de straat niet snel aan, dan liggen de putten binnen de maand weer open. Bovendien gaat het om een bijzonder duur product, dat ook nog eens bijzonder glad kan zijn. Ik hoop dan ook dat er geen ongevallen zullen gebeuren. Waarom men hier voor die zwarte emulsie gekozen heeft, is me een raadsel.”

Grondige heraanleg

Volgens de schepen waren de werkzaamheden ook helemaal niet nodig. “Het klopt wel dat de straat er al jaren erbarmelijk bij ligt, maar nog geen twee weken geleden kreeg ik – weliswaar na vijf jaar discussiëren – van AWV het goede nieuws dat de Brusselsesteenweg en de S-bocht in het najaar grondig heraangelegd zullen worden. Ik hoop dat Wegen en Verkeer zich aan die belofte houdt en dat men de werken niet uitstelt nu er lapmiddelen gebruikt werden.”

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer is men zelf ook niet tevreden over de uitgevoerde werken. “De onderhoudsaannemer heeft de werkzaamheden slecht uitgevoerd”, zegt woordvoerder Anton De Coster. “Hij heeft met gietasfalt de spoorvorming in het wegdek weggewerkt, maar hij heeft daarbij op bepaalde plaatsen een te dikke laag gietasfalt gelegd, waardoor er nu dwars over de rijbaan oneffenheden zijn. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Omdat hij slecht werk geleverd heeft, zullen we een proces-verbaal opstellen en de aannemer de opdracht geven om dit probleem op te lossen.”

Nog volgens Anton De Coster staat de grondige heraanleg van de Brusselsesteenweg wel degelijk op de planning. “In het najaar wordt de steenweg over een afstand van 2,5 kilometer – tussen Solheide en de Waversesteenweg – volledig aangepakt. In de S-bocht gaan we het wegdek volledig vernieuwen. Daar wordt ook de fundering vernieuwd, zodat het probleem van spoorvorming ook opgelost is.”