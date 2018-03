Aanleg fietspad start deze maand 14 maart 2018

02u54 0

Een aannemer start nog deze maand met de aanleg van een fietspad van Terlanen via Kamp Kwadraat naar het centrum van Overijse. Het project kwam samen met de Fietsersbond, Kamp Kwadraat, de landbouwgemeenschap, de dorpsraad Terlanen en de bewoners van de Nijvelsebaan tot stand. Langs de Bollestraat komen okergele fietssuggestiestroken. Vanaf het einde van de bebouwing op de Nijvelsebaan ter hoogte van de Rotweg wordt een gescheiden dubbelrichtingsfietspad aangelegd langs de kant van Kamp Kwadraat. Waar de straat overgestoken moet worden, zullen verhoogde inrichtingen ervoor zorgen dat dit zo veilig mogelijk kan verlopen. Ook in de scherpe bocht ter hoogte van de Vossekoten zal extra aandacht zijn voor de veiligheid. "Ook daar leggen we in de berm een fietspad gescheiden van de weg aan", vertelt schepen van Mobiliteit Sven Willekens (Open Vld). "Het fietspad zal even voorbij de Schaatsbroekstraat de velden induiken met twee brede betonsporen om aan de Moskesstraat op de Bollestraat in te pikken." Het grootste deel van het fietspad zal voor de zomervakantie klaar zijn, de afwerking is voor in september. Omdat er in fasen gewerkt wordt, zal het traject altijd toegankelijk zijn voor de bewoners. (RDK)