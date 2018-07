435.000 euro subsidies voor nieuw atletiekpark 12 juli 2018

De gemeente krijgt 435.576 euro subsidies van Vlaanderen voor de aanleg van het nieuwe atletiekpark Den Heurk. Het subsidiedossier kreeg een score van 95 procent, waardoor het bedrag zo hoog is. Onder meer de sprinthelling, een primeur voor ons land, zorgde voor de hoge score.





In mei startten de werken voor de renovatie van het atletiekpark Den Heurk in Overijse. De oude, versleten atletiekpiste wordt er vervangen door een multifunctioneel, hoogstaand trainingspark waar sportclubs, individuele sporters en scholen zich in zullen kunnen uitleven. Verwacht wordt dat alle werken in het najaar klaar zijn.





Het schepencollege besloot in te gaan op de jaarlijkse oproep van de Vlaamse overheid om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. De beoordelingscommissie beoordeelde het dossier op basis van vijf selectiecriteria: bovenlokaliteit, bereik, samenwerking, toegankelijkheid en innovatie. Van de zestig ingediende dossiers kreeg Overijse met 95 procent de beste punten. In totaal geeft de Vlaamse overheid 435.576 euro subsidies voor het project. De goede score kwam er onder meer door de innoverende aanpak. Zo wordt een sprinthelling aangelegd, een primeur voor ons land. De subsidie dekt een derde van de totale kostprijs. (RDK)