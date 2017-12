414.720 euro voor toeristische poort 03u03 13 Overijse Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) geeft een subsidie van 414.720 euro voor de realisatie van een toeristische poort naar het Zoniënwoud in Jezus-Eik.

De minister geeft de subsidie aan strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Schauvliege selecteerde drie projecten, waaronder de toeristische poort naar het Zoniënwoud in Jezus-Eik. De subsidie zal aangewend worden om gronden en constructies voor de inrichting van die toeristische poort te verwerven. "De realisatie van een bovenlokaal onthaalpunt binnen Jezus-Eik past binnen de structuurvisie voor dit gebied en het masterplan voor de dorpskern van de deelgemeente van Overijse", zegt de minister. "De huidige functies binnen het dorp zullen beter worden geïntegreerd en een opwaardering van horeca en de connectie tussen dorp en woud zullen op termijn meer bezoekers aantrekken. De onthaalfunctie zal bestaan uit een intensief te gebruiken publieke, groene ruimte die de harde bosrand verzacht en uit parkeervoorzieningen, onthaalruimte en bebording. Ook zal via de verwerving van de site 'Dombard' een aanliggend perceel buitenruimte gecreëerd worden voor verschillende recreatieve, educatieve en culturele activiteiten ten voordele van vzw 'De Rand'." (RDK)