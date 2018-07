120 Chiromeisjes tijdelijk geëvacueerd op kamp na onweer 30 juli 2018

02u31 0 Overijse Zo'n 120 meisjes van de Chiro van Overijse moesten vrijdagnacht tijdelijk geëvacueerd worden op kamp in het West-Vlaamse Westouter. Door een hevig onweer liepen enkele tenten onder water, waardoor ze de nacht in het ontmoetingscentrum een kilometer verderop moesten doorbrengen.

De Chiroleden waren vrijdagavond aan het eten in hun reftertent toen de hemelsluizen boven Westouter plots open gingen. "We kregen een stevige bui over ons heen, waardoor het water in verschillende tenten binnen liep", zegt groepsleidster Emma Segers. "Door de hevige wind liepen enkele tenten ook schade op. We wilden de nacht aanvankelijk doorbrengen in het gebouw waarin onze jongste leden sliepen, maar dat was te klein volgens de hulpdiensten. Een aanpalende loods was dan weer niet veilig genoeg gezien de hevige windstoten."





Morgen naar huis

Daarop beslisten de hulpdiensten 120 van de 147 Chiromeisjes te evacueren naar het ontmoetingscentrum van Westouter. De brandweer en het Rode Kruis verzorgden de evacuatie. Rond 2.30 uur konden de kinderen eindelijk aan hun nachtrust beginnen. Zaterdagochtend bleek de schade op de kampweide beperkt en mochten de meisjes met een busje van de gemeente terugkeren. Enkele tenten werden waterdicht gemaakt, zodat het kamp zonder problemen verder kan gaan. Morgenavond keren de meisjes zoals gepland stond terug naar Overijse. De Chiro benadrukt dat geen van de leden gewond geraakte.





