103 kilogram cannabis gekweekt in woning 04 mei 2018

Twee personen die minstens een jaar een cannabisplantage uitgebaat hebben in een woning, zijn veroordeeld tot celstraffen van 24 en 40 maanden. Eind 2015 werd een onderzoek opgestart naar een woning in Overijse waarin drugs zou worden gekweekt. Pas toen de beelden van een politiehelikopter met een warmtecamera aantoonden dat het leegstaande pand werd gebruikt, werd er een inval gedaan. Hierbij werden een man en een vrouw opgepakt. Uit onderzoek bleek dat minstens 103 kilogram cannabis in het pand werd gekweekt. Een van de beklaagden liet verstek gaan op het proces. De man verklaarde eerder dat hij slechts 'een simpele bewaker' was van de plantage en dat hij zijn opdrachten van iemand anders kreeg. Hij kreeg 40 maanden. De vrouw beweert dat ze de man had leren kennen via een online datingwebsite en dat ze er slechts één nacht had overnacht. Ze ontkende tevergeefs elke betrokkenheid bij de drugshandel en kreeg 24 maanden, waarvan 6 maanden met uitstel. Ook werd 114.000 euro verbeurd verklaard.





