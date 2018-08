"Te duur om nog verder te gaan" MET JEAN RIGAUX VERDWIJNT LAATSTE AUTHENTIEKE KUNSTHANDEL ROBBY DIERICKX

25 augustus 2018

02u28 0 Overijse Nog één week en dan sluiten de deuren van Kunsthandel Jean Rigaux definitief. Daarmee verdwijnt een van de laatste kunsthandels uit de regio. Isabelle Rigaux, die de zaak overnam van haar vader, is gespecialiseerd in het inlijsten van schilderijen. "Maar door de vele kosten is dit niet leefbaar meer", klinkt het.

Tientallen jaren geleden telde onze regio nog tal van kunsthandels, intussen blijven er nog slechts een handvol van over. De grootste is Kunsthandel Jean Rigaux op het Justus Lipsiusplein. In de jaren 70 opgericht door de gelijknamige kunstenaar en al snel bekend in heel het land. Jean Rigaux is de maker van het monumentale glasraam in de Sint-Martinuskerk in Overijse en genoot internationale waardering. 32 jaar geleden stapte zijn dochter Isabelle mee in de zaak en sinds 2000 is ze zaakvoerder. De winkel staat gekend voor het inlijsten van schilderijen, foto's, voetbaluitrustingen, posters en zoveel meer. Daarnaast kan je er terecht voor schoolmateriaal en schilderspullen.





Maar volgende week vrijdag is het afgelopen, want de 51-jarige Isabelle Rigaux doet de deur van de winkel op 31 augustus definitief op slot. "Met pijn in het hart", geeft ze toe. "Maar de administratieve rompslomp wordt steeds groter. Er kruipt bijzonder veel tijd in, waardoor er minder tijd is voor de ambacht zelf. En dan moet je keuzes maken. Ik stop liever nu, dan gedwongen te moeten sluiten, omdat het water me aan de lippen staat. Nochtans was er een grote kans op opvolging, want mijn oudste dochter heeft de stiel inmiddels ook te pakken. Maar ik heb haar afgeraden om de zaak verder te zetten. Door de vele kosten en verplichtingen verdien je er vandaag te weinig aan om er goed van te kunnen leven. Jammer, want de stiel verdwijnt stilaan. Dat is onder meer het gevolg van de winkelketens die meer en meer kaders verkopen. Kijk naar de kaders die Ikea verkoopt. Ik vind ze persoonlijk heel lelijk, maar ze hangen toch in veel huishoudens aan de muur."





Nog snel laten inlijsten

Ondanks de concurrentie van de winkelketens zag Isabelle Rigaux haar 'workload' naar eigen zeggen niet verminderen. "De vaste klanten kwamen steeds terug. Vooral laatste maanden was het bijzonder druk. Sinds de klanten weten dat ik eind deze maand stop, lijkt het alsof iedereen zijn schilderijen nog snel even wil laten inlijsten (lacht)."





Welke richting de professionele carrière van Isabelle Rigaux uit zal gaan, is momenteel nog niet duidelijk. Wel plant ze volgend jaar een tentoonstelling in Den Blank in Overijse met haar eigen schilderwerken, maar ook met die van haar inmiddels overleden vader en haar nonkel, Louis Rigaux.