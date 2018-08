"Klassieke partijen zijn vastgeroest" BRANDWEERMAN DIRK DEWAET NAAR KIEZER MET LEEFBAAR OVERIJSE ROBBY DIERICKX

04 augustus 2018

02u44 0 Overijse "De huidige coalitiepartijen denken alleen aan postjes en niet aan de Overijsenaar." Brandweerman Dirk Dewaet trekt daarom met zijn eigen lijst Leefbaar Overijse naar de kiezer en wil de politieke kaarten in de druivengemeente grondig herschudden. Hij hoopt minstens een zetel te bemachtigen en eventueel mee te besturen.

Het landelijk karakter van Overijse bewaren, verstedelijking tegengaan, een oplossing vinden voor het mobiliteitsprobleem, meer aandacht en geld voor de brandweer en het handelscentrum van de ondergang behoeden: dat zijn de prioritaire aandachtspunten voor Leefbaar Overijse. Lijsttrekker Dirk Dewaet, brandweerman in de kazerne van de druivengemeente en zelfstandig ondernemer in de bouwsector, vindt dat het op vele vlakken beter kan in de gemeente. Volgens hem zijn de coalitiepartners Overijse2002/N-VA, waarvoor zijn nicht Joke Lenseclaes OCMW-voorzitter is, CD&V en Open Vld de oorzaak van allerlei zaken die fout lopen in Overijse. "De politieke situatie is vastgeroest", meent Dewaet. "Al achttien jaar zijn het min of meer dezelfde partijen en dezelfde figuren die de touwtjes in handen hebben. Maar de meerderheidspartijen zijn moegeregeerd en zijn op elkaar uitgekeken. Het enige dat nog lijkt te tellen, zijn de persoonlijke belangen van de kandidaat-burgemeesters en de kandidaat-schepenen. De mening van de inwoners lijkt geen rol meer te spelen."





Geen oppositie meer

Daarnaast hekelt de brandweerman ook het tekort aan oppositiepartijen. "Groen trekt samen met meerderheidspartij Open Vld naar de kiezer. Kan het zotter? En de Franstalige gemeenteraadsleden zijn niet geïnteresseerd of niet in staat om voldoende Nederlands te kennen. Daardoor doet de meerderheid maar wat ze wil. Het schepencollege lijkt wel een immokantoor, want er komen alleen maar gebouwen bij. Het groene karakter van de gemeente verdwijnt helemaal."





Kaarten herschudden

En dus wil Dirk Dewaet het beter doen. "Ik wil de politieke kaarten herschudden. We zijn bereid onze beleidsverantwoordelijkheid op te nemen als een coalitieakkoord bereikt kan worden dat voldoende klemtonen bevat die de leefbaarheid van de gemeente ten goede komen. Maar ik besef dat het als nieuwe partij niet evident is om naar de kiezer te trekken en meteen heel wat stemmen te behalen. Toch mik ik op minstens een zetel."





Lijst voor helft ingevuld

Wie er naast de brandweerman nog op de lijst zal staan, is nog niet geweten. "Ongeveer de helft van de plaatsen is ingevuld, maar ik geef toe dat het moeilijk zal worden om aan 29 namen te geraken. Vooral vrouwen vinden is geen evidentie. Maar ook als de lijst niet vol geraakt, trekken we naar de kiezer", besluit Dewaet.