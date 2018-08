'Illegale' boomkap blijkt vergunning te hebben 09 augustus 2018

02u28 0 Overijse Het verdwijnen van tientallen bomen in een bosje in de Postweg in Tombeek (Overijse) zorgde de voorbije dagen voor verontwaardiging bij de buurtbewoners. Aanvankelijk dachten ze dat er geen kapvergunning afgeleverd werd, maar dat blijkt nu wél het geval te zijn.

Met lede ogen zag Patrick Guns uit Tombeek maandagochtend hoe tientallen bomen in een bosje in de Postweg gekapt werden. "Bijna een halve hectare is met de grond gelijkgemaakt", aldus de buurtbewoner. "Ik heb meteen de gemeente gewaarschuwd. Daar was men blijkbaar niet op de hoogte van de kapwerken. Toen iemand van de gemeente hier ter plaatse kwam, schrok hij zich eveneens een hoedje."





Vergunning

Volgens schepen van Milieu Jan De Broyer (Overijse2002/N-VA) was de gemeente toch op de hoogte van de werken. "De eigenaar van het perceel heeft rechtstreeks aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een kapvergunning gevraagd", aldus de schepen. "Die vergunning werd uiteindelijk ook afgeleverd." Het terrein telde voornamelijk fijnsparren, die geen hoge ecologische waarde hebben. "Omdat het perceel in ecologisch bosgebied ligt, moet het wel opnieuw beplant worden met onder meer eiken."





Bij ANB bevestigt men dat er een kapvergunning afgeleverd werd. De eigenares van het perceel was gisteren helaas niet bereikbaar voor commentaar.





(RDK)