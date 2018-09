"Eigenlijk ben ik helemaal geen ochtendmens..." Financieel journalist presenteert vanaf maandag 'De Ochtend' op Radio 1 ROBBY DIERICKX

01 september 2018

Komende maandag rinkelt de bel opnieuw voor duizenden kinderen, maar ook voor VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck (39) uit Jezus-Eik dient 3 september zich min of meer aan als een eerste schooldag. Hij is namelijk de nieuwe vaste stem van 'De Ochtend' op Radio 1. Zijn wekker schudt hem voortaan om 4 uur wakker. Pijnlijk voor iemand die zichzelf absoluut geen ochtendmens noemt.

"Xavier Taveirne en Michaël Van Droogenbroeck worden de nieuwe presentatoren van 'De Ochtend' op Radio 1", zo maakte de VRT begin juni bekend. De twee journalisten zullen elkaar wekelijks aflossen en krijgen elk een vrouwelijke radiostem naast zich. Xavier neemt samen met Benedikte Coussement plaats in de studio, terwijl Michaël dat met Sara Vandermosten uit Sterrebeek doet. Hij zal zijn nieuwe job overigens combineren met zijn functie als financieel journalist bij de openbare omroep.





'De Ochtend' begint elke dag om 6 uur. Vroeg uit de veren, dus...?

"Mijn wekker staat om 4 uur. (lacht) En dat terwijl ik eigenlijk helemaal geen ochtendmens ben... Maar ik moet om 5 uur op de redactie zijn, dus er zit niets anders op dan mijn levensritme helemaal aan te passen. Gelukkig woon ik niet ver van de VRT. In amper een kwartiertje sta ik aan de Reyerslaan. En ondertussen weet ik al wel een beetje hoe het werkt, want zowel deze als vorige zomer - en tijdens de kerstvakantie - werd ik al enkele keren ingeschakeld als vervanger in 'De Ochtend'."





Hoe moeilijk is het voor een niet-ochtendmens om op zo'n ontiegelijk vroeg uur uit je bed te kruipen?

"Het is een behoorlijke aanpassing van je ritme - zeker omdat ik de ene week wel vroeg moet opstaan, en de andere week weer niet. Eigenlijk zou ik op tijd in bed moeten kruipen, maar ook 's avonds laat staat het nieuws niet stil. Terzake en De Afspraak zijn programma's die ik eigenlijk niet wil missen, kwestie van mee te zijn met de actualiteit. Toch zal ik de knop moeten vinden om het nieuws even te laten voor wat het is, en onder de wol te kruipen. Of ik die knop zal vinden, weet ik nog niet. (lacht) Daarnaast kreeg ik al tips van andere radiomakers - zo kan een power nap in de namiddag wonderen doen. Misschien moet ik dat maar eens proberen? En in het weekend proberen om goed uit te slapen, al is dat niet evident met twee jonge zoontjes. (lacht) Maar zo vroeg aan je werkdag beginnen, heeft ook voordelen. Zo ben ik in de namiddag vrij, waardoor ik eindelijk wat meer kan gaan sporten. Ik ben dan ook van plan om in het nabijgelegen Zoniënwoud te gaan fietsen, wandelen of lopen."





Je bent getrouwd met nieuwsanker Annelies Van Herck. Jij vroege uren, zij late. Welk effect heeft dat op jullie relatie?

"In de zomermaanden is dat alvast probleemloos gelukt. We zitten allebei al een tijdje in de wereld van de journalistiek en zijn het dus wel gewoon om onregelmatige uren te hebben. Het voordeel is dat er altijd wel iemand is om de kinderen naar school te brengen en ze weer op te halen. 's Ochtends zal ik echter wel mijn best moeten doen om stil uit bed te kruipen, terwijl zij 's avonds laat zonder al te veel lawaai de slaapkamer binnen zal moeten wandelen. (lacht)"





Even over het werk zelf: met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet belooft het meteen bijzonder druk te worden.

"Klopt, maar ik kijk er bijzonder hard naar uit. Het is trouwens net omwille van die verkiezingen dat het concept van 'De Ochtend' wat verandert. Met de volle focus op een belangrijk politiek jaar. Maandag starten we meteen met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Na 14 oktober zal het nog een hele tijd over de coalitiegesprekken in de steden en gemeenten gaan, maar na Nieuwjaar verleggen we onze focus naar de verkiezingen van 26 mei (voor het Europese parlement en de regionale parlementen, red.). Het beloven dus boeiende maanden te worden."





Wat is volgens jou het grootste verschil tussen radio en televisie?

"Radio maken is eenvoudiger. Je kan veel sneller nieuws brengen, want je moet niet steeds een cameraploeg inschakelen. Afgelopen zomer, toen de regering pas rond 1 uur 's nachts het zomerakkoord bereikte, konden we om 6 uur 's ochtends al de eerste interviews met ministers - zowel telefonisch als in de studio - uitzenden. Dat kan je op televisie niet."





Tot slot: was het altijd al jouw ambitie om radiomaker te worden?

"Eigenlijk niet, al heb ik in mijn tienerjaren ook wel radio gemaakt bij vrije zender Radio Pajottenland. Maar ondanks het feit dat ik sinds mijn eerste werkdag bij de VRT-nieuwsdienst - nu dertien jaar geleden - nooit het doel heb gehad om opnieuw radio te maken, krijg ik tot vandaag wel nog steeds een bijzonder gevoel wanneer ik langs een radiostudio stap. Toen ik gevraagd werd om de vaste radiostem voor 'De Ochtend' te worden, leek het wel alsof de puzzelstukjes in mekaar vielen. Daarom heb ik ook ingestemd om dit één jaar te doen. Wat nadien komt, zien we wel. Ik blijf in ieder geval mijn werk als financieel journalist bij de openbare omroep doen."