"10 euro voor burgers met goed idee" SCHEPEN WIL OVERIJSENAARS ZO MEER BIJ BELEID BETREKKEN ROBBY DIERICKX

08 juni 2018

02u50 0 Overijse Als het van schepen Sven Willekens (Open Vld) afhangt, dan krijgt elke Overijsenaar de volgende legislatuur jaarlijks tien euro. Eén voorwaarde: het geld moet besteed worden aan een project in hun omgeving.

Met nog vier maanden te gaan alvorens we naar de stembus trekken, beginnen verschillende partijen al aan hun campagne en trekken politici met allerlei beloftes naar de kiezer. Huidig schepen van onder meer Openbare Werken Sven Willekens komt met een wel heel opvallend voorstel aandraven. Hij wil elke Overijsenaar jaarlijks 10 euro schenken. "Elke inwoner is een aandeelhouder van de gemeente", zegt de schepen. "Met dit voorstel wil ik Overijse teruggeven aan de Overijsenaar door hen meer inspraak in het beleid te geven."





Voor alle duidelijkheid: het geld wordt niet zomaar op de rekening van de burger gestort. "Hij moet er wel degelijk iets voor doen", verduidelijkt Willekens. "Het budget wordt alleen vrijgemaakt als inwoners met ideeën komen die door minstens tien mensen gesteund worden. Dat kan gaan van mobiliteitsprojecten, maar ook sportinfrastructuur, groenaanleg en ga zo maar door. Per gehucht wordt een maximumbedrag, afhankelijk van het aantal inwoners, vrijgemaakt. Ruw geschat krijgt het centrum van Overijse 110.000 euro, want er wonen ongeveer 11.000 mensen die elk 10 euro krijgen. Voor Jezus-Eik zal dat 50.000 euro zijn, voor Maleizen 40.000 euro, Eizer krijgt 20.000 euro, Tombeek 10.000 euro en Terlanen 8.000 euro. Zo wordt in totaal jaarlijks om en bij de 250.000 euro vrijgemaakt."





Werkgroepen

Als minstens tien inwoners met een volgens het schepencollege realistisch voorstel op de proppen komen, zal een werkgroep opgericht worden. Die zal uit inwoners en experten bestaan. De bevoegde diensten zullen er vervolgens een advies over uitbrengen. De eindbeslissing ligt bij het schepencollege. "Per gehucht kunnen uiteraard verschillende ideeën ingediend worden", aldus nog Willekens. "We zullen dan moeten bekijken hoe we het totale budget voor dat gehucht moeten verdelen. De bedoeling van dit alles is om inwoners actief bij het beleid te betrekken."





Burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) zegt dat haar partij ongeveer eenzelfde voorstel lanceerde. "Al richten wij onze pijlen in eerste instantie op de dorpsraden. Zij zouden jaarlijks een budget - om hoeveel het gaat is nog niet duidelijk - krijgen om een project uit te werken. Dat kan om allerlei zaken gaan, van infrastructuur tot hun eigen werking. Als blijkt dat het aanslaat, dan kunnen we dit uitbreiden naar bijvoorbeeld de wijkwerking."





