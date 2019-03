Werknemer bedreigt baas met BB-gun en eist zijn loon: werkstraf van 80 uur VCT

22 maart 2019

12u10 0 Oudsbergen Een 36-jarige man uit Oudsbergen trok op 16 maart 2018 met een BB gun naar zijn baas om zijn loon op te eisen. “Geef met mijn geld of ik schiet u door het hoofd”, kreeg de zaakvoerder te horen. De dertiger werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.

Omdat de dertiger schulden had, moest het bedrijf zijn loon rechtstreeks aan de schuldbemiddelaar storten. Dat zinde D. niet en daarom trok hij met een BB gun naar zijn werkgever om verhaal te halen. De Oudsbergenaar gaf de feiten gedeeltelijk toe. “Ik heb een fout gemaakt. Ik ben achter mijn geld gaan vragen en had een BB gun mee. Dat was fout van mij maar ik heb er niet mee gedreigd. Ik kan die extra problemen wel missen”, beschreef hij. Volgens de man was het hem teveel geworden dat hij zijn loon niet uitbetaald kreeg.

De aanklager had een celstraf van 6 maanden gevorderd, maar de man kreeg een werkstraf van 80 uur. Als hij de werkstraf niet correct uitvoert, moet hij alsnog naar de cel. Aan zijn bedreigde baas moet D. een schadevergoeding van 500 euro betalen. De BB gun werd verbeurd verklaard.