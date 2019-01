Welkom in Oudsbergen, de grootste gemeente van Limburg Birger Vandael

02 januari 2019

10u26 0 Oudsbergen Sinds 1 januari is niet langer Sint-Truiden, maar wel Oudsbergen de grootste gemeente van Limburg. Samen zijn Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek goed voor 116 km². De fusie zal de komende weken verder vorm krijgen, De eerste gemeenteborden werden al op de eerste dag van het nieuwe jaar geplaatst.

Het begin van Oudsbergen is niet het einde van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. “Net als Wijshagen, Ellikom en Neerglabbeek blijven ze bestaan als deelgemeenten in Oudsbergen”, onderstreept burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “Verder zullen namen zoals Louwel, Nieuwe Kempen, Dennenweelde, Plockroy, Soetebeek enzoverder als aanduidingen van plaatsen blijven bestaan.” Ceyssens mag zich vandaag dus burgemeester noemen van de grootste gemeente. Met 23.400 inwoners nestelt de nieuwe gemeente zich op de dertiende plaats van de Limburgse gemeenten.

Nieuwe identiteitskaart

Tot 31 december leek het erop dat alle inwoners hun identiteitskaart in 2019 moesten laten updaten. “Op oudejaarsavond liet minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) weten dat de termijn voor de aanpassingen wordt opgetrokken naar vijf jaar: even lang als een identiteitskaart meegaat. Dat betekent dat onze inwoners niet speciaal moeten langskomen, tot hun identiteitskaart vervalt”, geeft Ceyssens mee.

De komende weken worden in de hele gemeente nieuwe gele gemeenteborden, borden van de bebouwde kom én nieuwe straatnaamborden geplaatst. Zo wordt alle verwarring uitgesloten, want ook op de straatnaamborden wordt de gemeentenaam vermeld. Aan de gewestwegen zal het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe borden plaatsen. “De 41 straten waarvan de naam verandert, komen als eerste aan de beurt. Van deze straten was er in de andere gemeente een straat met dezelfde of bijna-identieke naam, waardoor voor de straat met het minste gezinnen een nieuwe naam werd gezocht. Daar werden de inwoners van de straten trouwens bij betrokken”, zegt Ceyssens.

Twee gemeentehuizen

Omdat veel instanties gekoppeld zijn aan een databank waarin het adres automatisch wordt aangepast, moeten inwoners hun nieuw adres niet doorgeven aan instanties van de overheid, bpost, mutualiteiten en dergelijke. Tot midden 2019 zal bpost post geadresseerd aan het oude adres op het nieuwe adres afleveren. Ook de postcodes en de dienstverlening blijft zoals het was. “In Oudsbergen zijn er dus bijvoorbeeld, twee gemeentehuizen, twee bibliotheken en twee recyclageparken”, zegt Ceyssens.

Eerste feestje

Het eerste officiële feestje in Oudsbergen is voor aanstaande zaterdag 5 januari. Vanaf 19 uur wordt het jaar feestelijk ingezet aan de Commanderij van Gruitrode. De nieuwe gemeente viert feest met een spectaculaire lichtanimatie met een glaasje glühwein of een tasje warme chocolademelk in de hand. Ook vorig jaar vierden Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek samen nieuwjaar, nu wordt het nieuwe jaar voor de eerste keer als Oudsbergen ingezet.