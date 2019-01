Wandelaars vinden pasgeboren haasje, en brengen het onterecht naar Natuurhulpcentrum MMM

28 januari 2019

18u38 0 Oudsbergen Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft een piepklein haasje binnengekregen. Het diertje werd gevonden door wandelaars die dachten dat het zou onderkoelen. “Maar ze onterecht meegenomen van de geboorteplaats”, klinkt het.

De pasgeboren haas zag het levenslicht in een weide in het Nederlandse landgraaf net over de Belgische grens. De vinders dachten dat het haasje zou onderkoelen gezien het alleen in een weide lag.

“Maar niets is echter minder waar”, aldus het Natuurhulpcentrum. “Haasjes worden, in tegenstelling tot konijnen, niet geboren in een hol. Ze komen ter wereld in een ligplaats op een veld of in een weide. Ze zien er vaak hulpeloos uit, zo op de grond, maar ze zijn hier helemaal aan aangepast.”

Wegrennen

“Haasjes worden geboren met een lekker warme vacht. hun oogjes zijn volledig ontwikkeld en ze kunnen ook al lopen. Op die manier zijn de diertjes prima gecamoufleerd en kunnen ze eventuele belagers zien en ervoor wegrennen. Wie dus een jong haasje tegenkomt in het veld, ook al ligt er sneeuw of vriest het, laat het dier best met rust.”

Mensengeur

Aanraken is helemaal uit den boze, want de vreemde mensengeur kan ervoor zorgen dat moederhaas haar jong verstoot.

Het haasje zal nu door dierenverzorgers verder grootgebracht worden. Het is het eerste jonge dier van dit jaar en luidt daarmee het begin van het seizoen in.