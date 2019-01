Voortaan kinderfietsen lenen bij de Fietsbieb MMM/GBO

13 januari 2019

14u14 0 Oudsbergen Vanaf het voorjaar kunnen jonge gezinnen kinderfietsjes uitlenen bij de Fietsbieb in Oudsbergen. Het concept speelt in op het ‘nieuwe delen’ en wil het fietsen stimuleren, bij kinderen én ook in gezinsverband.

De Fietsbieb heeft als doel gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar dagelijks gebruik te laten maken van kinderfietsen aan een lage prijs.

“Een kind ontgroeit zijn fietsje bijzonder snel, en de druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken neemt sneller toe dan de portemonnee kan volgen", klinkt het bij Mathieu Reynders. “En al vind je op een rommelmarkt een leuk tweedehands exemplaar, vaak komen er wat kosten aan te pas vooraleer zoon of dochter veilig de baan op kan.”

20 euro per jaar

Leden van de Fietsbieb hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Zij kunnen voor hun kind een jaar lang een fiets lenen. “Tweedehands, maar tiptop in orde. Is zoon of dochter aan een grotere fiets toe of wil hij of zij eens een ander modelletje? Wel, dan mogen leden de geleende fiets gewoon inwisselen voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Lid worden kost je 20 euro voor een jaar.”

Gezocht

Om van start te kunnen gaan is de Fietsbieb nog op zoek naar goede fietsjes. Wanneer je een fiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, krijg je meteen een jaar gratis lidmaatschap voor jezelf of om aan iemand anders te schenken. “De inzameldag voor kinderfietsen vindt plaats op zaterdag 16 februari 2019 van 10 tot 12 uur. We zoeken ook vrijwilligers die graag aan fietsen sleutelen en een handje willen toesteken.”

De inzamelactie én het toekomstige uitleenpunt ligt aan de oude voetbalkantine Nieuwe Kempen, Petuniastraat 15 in Opglabbeek-Oudsbergen.

De Fietsbieb is een initiatief van Beweging.net Oudsbergen, met steun van de gemeente Oudsbergen.