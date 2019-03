Vijf Limburgse ondernemers vervangen oude kachels BVDH

04 maart 2019

18u03 0 Oudsbergen Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat er in ons land 3,7 miljoen kachels in gebruik zijn, waarvan 1,3 miljoen exemplaren dringend aan vervanging toe zijn. Vijf Limburgse ondernemers spannen zich mee in om een oude kachel te vervangen.

1 op 3 Belgen heeft een kachel ouder dan tien jaar in huis. 9,8 procent geeft zelfs aan dat deze ouder is dan 25 jaar. Stroomop, specialist in milieuvriendelijk en CO2-neutraal verwarmen met pellets, bestaat dit jaar 15 jaar en zette samen met 40 handelaars een premiesysteem op poten om de vervanging van oude kachels te stimuleren en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Wie over een kachel van meer dan 10 jaar beschikt kan via de site www.vervangjeoudekachel.be naast gratis advies nog tot eind maart een premie van 300 euro bekomen.

Limburg is de enige Vlaamse provincie waar meer verwarmd wordt met houtpelletkachels dan de reguliere houtkachel. Respectievelijk geeft 7,2% van de Limburgers aan eigenaar te zijn van een pelletkachel tegenover 4,9% die een houtkachel in huis heeft. Naar schatting verwarmen meer dan 9.621 pelletkachels de Limburgse woningen. Een logisch gevolg is dat Limburg vrij goed scoort in het vernieuwen van de kachels en, na koploper Antwerpen, het minste aantal kachels ouder dan 10 jaar op de teller heeft staan. Toch zijn meer dan 38.000 Limburgse kachels dringend aan vervanging toe.

Bij de Vlaamse ondernemers dus ook vijf Limburgers: Vuur & Techniek uit Alken, EcoMinded uit Meeuwen-Gruitrode, Energy Point uit Wellen, Enervro uit Neerpelt en Eco-Heating uit Eksel.