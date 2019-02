Verwaarloosde leeuwen komen aan in Natuurhulpcentrum BVDH

06 februari 2019

19u24 0 Oudsbergen Deze middag zijn twee verwaarloosde leeuwen gearriveerd in het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen. Deze zijn afkomstig uit Frankrijk waar ze werden ingezet voor films en documentaires. Nadat het bedrijf failliet ging, werden ze verwaarloosd.

Volgens het Natuurhulpcentum gaat het goed met de dieren: “De overkomst is vrij vlot verlopen. Momenteel zitten ze één maand in quarantaine. Dat is voor hun eigen veiligheid. De dierenarts zal een volledige check-up laten plaatsvinden en hun bloed afnemen. Sowieso is het mannetje al mank. De dieren zijn ook al veertien à vijftien jaar en gaan dus richting bejaarde leeftijd. Dat kan mogelijk problemen aan de heupen opleveren. Na een maand worden ze mogelijk overgebracht naar een buitenkooi, waar ze meer plek hebben en dat is ook voor ons gemakkelijker werken.”