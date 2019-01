Verkoop varkenskop op naamfeest St.-Antonius BVDH

17 januari 2019



Aanstaande zondag wordt in Meeuwen naar goede gewoonte het naamfeest van St.-Antonius gevierd. Al voor de 37ste keer per jaar zetten de Landelijke Gilde, de Reengenoten en het gemeentebestuur de heilige in de bloemetjes. “De viering start om 09.30 uur met een mis in het dialect in de kerk in Meeuwen”, kondigt schepen van Cultuur Ilse Wevers (CD&V) aan. “Vanaf 10.15 uur is er in ‘t Heem de verkoop per opbod voor het goede doel. Wie naar de mis gaat, krijgt een gratis tas soep aangeboden. Veilingmeester Quiri Schrooten zorgt ervoor dat vleeswaren, gebak, kleinvee en andere schenkingen vlot van eigenaar wisselen. Het hoogtepunt van de verkoop is de versierde varkenskop. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar goede doelen: KVG, Samana, het Rode Kruis en Welzijnsschakel Tochtgenoten. Al die verenigingen helpen een handje om alles in goede banen te leiden.”