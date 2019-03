Vader en zoon gearresteerd na vechtpartij met agent MMM

25 maart 2019

18u46 0 Oudsbergen Op de Genkerbaan in Meeuwen ontstond zondagnamiddag tumult bij de ontbinding van de carnavalstoet. Twee mannen, vader en zoon, werden gearresteerd. Een politie-inspecteur raakte gewond.

Zondag rond 17 uur alarmeerden verontruste omstaanders een aanwezige politiepatrouille in de Genkerbaan. Ze wezen op het agressieve gedrag van een dronken man. Een 22-jarige Maaseikenaar werd vervolgens staande gehouden door de politie.

Hij was kort voordien gewond geraakt tijdens een conflict. Even later kwam ook zijn vader opdagen met een telescopische wapenstok in de hand. Eén van de inspecteurs hield de vader tegen en werd daarbij aangevallen door de zoon. De inspecteur raakte gewond en is drie dagen arbeidsongeschikt. Beide mannen werden in de boeien geslagen en afgevoerd naar het commissariaat in Genk. Het parket van Limburg besloot maandag de mannen te dagvaarden in snelrecht.