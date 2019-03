Tweehonderd wietplanten ontdekt, vijftiger opgepakt MMM

26 maart 2019

14u40 0 Oudsbergen In de Broekkantstraat in Meeuwen is zondagochtend een cannabisplantage ontdekt. Een 50-jarige man werd aangehouden.

Politie CARMA viel de woning binnen in het kader van een lopend onderzoek naar teelt van drugs. In een kweekruimte achteraan de woning stonden 200 cannabisplanten en in een technische ruimte met stroomvoorzieningen werd bijna een kilogram gedroogde cannabis gevonden. De politie nam ook een aanzienlijke som geld in beslag.

In de woning werd een 50-jarige man uit Oudsbergen gearresteerd. Hij werd later aangehouden door de onderzoeksrechter.

De politie voerde een sporenonderzoek uit. Fluvius kwam ter plaatse om de uiterst onveilige elektrische installatie buiten werking te stellen, zodat de speurders de opruimingswerken op een veilige manier konden aanvatten.