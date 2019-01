Tienermeisje onder invloed van drugs aangerand terwijl vriend op sofa lag te slapen



Dertiger krijgt vijftien maanden cel met uitstel Redactie

21 januari 2019

16u53 0 Oudsbergen S. (37) uit Meeuwen-Gruitrode is veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden met uitstel onder voorwaarden omdat hij in de nacht van 12 op 13 oktober 2015 een 17-jarig meisje verkrachtte. Het slachtoffer was op dag ogenblik onder invloed van GHB. De verkrachting vond plaats in de woning van de dertiger terwijl de vriend van het meisje op de sofa lag te slapen. “We hebben seks gehad waar haar vriend bij was, maar zij stemde daarmee in,” verdedigde de dertiger zich. Volgens de rechtbank is de verkrachting wel degelijk bewezen. S. werd ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.

Volgens S. had hij het tienermeisje leren kennen via haar vriend. “Ik had hem ontmoet via de fietsgroep. Ik ben bij hem op bezoek geweest en toen is hij ook bij mij thuis in Meeuwen op bezoek gekomen.” De dertiger gaf toe dat hij seks had met het meisje, terwijl haar vriend op de sofa lag te slapen. Het slachtoffer was zelf onder invloed van drugs. “Maar dat was met toestemming. We hebben nog een sigaret samen gerookt. Ik heb haar naar huis gebracht en ’s morgens heeft ze dan aangifte gedaan van verkrachting,” getuigde S. voor de strafrechter in Tongeren.

Positief DNA

De rechter wees hem op het feit dat het meisje extra kwetsbaar was omdat ze onder invloed was. En dat hij zich, als 17-jaar oudere man, vragen kon stellen bij zijn normen en waarden. De aanklager benadrukte ook dat het meisje geen toestemming had kunnen geven omdat ze onder invloed was. Ook de strafrechtbank oordeelde dat de versie van de beklaagde niet klopte. Daarvoor werd onder meer verwezen naar de verklaringen van het slachtoffer en de resultaten van het SAS (seksuele agressie set) onderzoek dat werd uitgevoerd bij het slachtoffer, met een positief DNA van S. “Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat een volwassen man, die bijna dubbel zo oud is als zijn slachtoffer, dat bovendien niet weerbaar was omwille van een drug geïntoxiceerde toestand, zijn seksuele driften op haar botviert,” luidde het vonnis. S. moet een schadevergoeding van 2.600 euro plus interesten betalen aan het slachtoffer.