Straten niet bereikbaar door werken BVDH

20 maart 2019

11u14 0 Oudsbergen De firma Kerkhofs start op donderdag 21 maart met onderhoudswerken in enkele straten in Oudsbergen. De concrete planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

In de Guytjensstraat, Kolisstraat, Vogelzangstraat, Raffisstraat en in een zijweg van de Betonweg wordt een volledig nieuwe laag asfalt gelegd. In de Boshovenstraat, Bremstraat, Roesstraat, Nieuwstraat, Klein-Heidestraat, Schansdijk, Weg naar Ellikom, Krokusstraat, Kerkhofstraat, Luttelmeeuwen en op het kruispunt van de Taelstraat en de Neerhovenstraat worden plaatselijke herstellingen aan het asfalt uitgevoerd. “De straten zijn tijdens de werkzaamheden moeilijk of niet bereikbaar”, vertelt schepen Marco Goossens (CD&V). “De straatbewoners krijgen alle info.” Het gemeentebestuur spendeert 263.000 euro aan deze verbeteringswerken.

Meer over Neerhovenstraat

Bremstraat

Luttelmeeuwen

Vogelzangstraat

Oudsbergen

Kolisstraat

Roesstraat

Guytjensstraat