Storm raast over Limburg: eekhoorn-baby’tjes vliegen nest uit en wagen helemaal bedolven onder takken Birger Vandael

10 maart 2019

20u26 0 Oudsbergen Het stormweer liet zondag ook Limburg niet links liggen. In de hele provincie werden er accidenten gemeld door de wind, die snelheden tot 120 km per uur haalde.

In de Ekselse Mezenstraat en Dennenstraat waren er interventies van de brandweer nodig. Een omgevallen boom zorgde er voor hinder. Heel wat bewoners zaten vanaf 14.30 een tijd zonder stroom. Burgemeester Jan Dalemans (HE) volgde de toestand op de voet.

In Natuurhulpcentrum Opglabbeek waaiden de eekhoorns bijna letterlijk de deur binnen. “Wegens de sterke wind waaien de nestjes uit de bomen, of valt de boom zelf om. Daarom zijn er vandaag maar liefst 5 nestjes binnengebracht van respectievelijk 4, 3, 3, 1 en 1 jonge diertjes. Er bevinden zich momenteel in totaal 23 jonge eekhoorns in onze opvang, waarvan 17 in de couveuses”, klonk het bij het centrum.

Door de hele provincie waaiden dus takken en bomen rond en dat zorgde voor een opvallend beeld in Domein Meylandt in Heusden-Zolder. Een wagen werd er helemaal bedolven onder de takken.

Lokale weerman Ruben Weytjens stelde vast dat omstreeks 16 uur het ergste achter de rug was: “De volgende uren zal de wind beetje bij beetje luwen, al zal dat in eerste instantie misschien moeilijk waar te nemen zijn. Tijdens het eerste deel van de avond kunnen er soms nog rukwinden inzitten tot 80 km/u of meer. In de loop van de avond zal de wind verder in kracht afnemen, maar pas na middernacht blijven de windpieken beneden 60 km/u. Tot de ochtend kan er echter van tijd tot tijd nog wel eens 50 km/u voorkomen. De rolluiken met zicht op het westen zullen dus nog wel regelmatig kraken.”