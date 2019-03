Speed in de koekendoos van dochter: Onthaalmoeder riskeert 20 maanden cel DSS

20 maart 2019

17u42 2 Oudsbergen Een voormalige onthaalmoeder uit Oudsbergen riskeert een gevangenisstraf van twintig maanden en een geldboete van 6.000 euro omdat er bij haar restanten van speed werden gevonden tijdens twee huiszoekingen.

De politie viel op 18 oktober 2016 een eerste keer binnen in de woning van de negenendertigjarige onthaalmoeder nadat er tijdens een onderzoek drugsgerelateerde berichten gevonden werden in de smartphone van haar toenmalige vriend. In de woning werd toen geen drugs gevonden maar de vrouw vertelde aan de agenten dat er mogelijk nog drugs lagen in haar auto. Daar troffen de agenten een kleine hoeveelheid speed aan in een oude koekendoos waarop de naam van haar dochter stond geschreven.

Ballon

Enkele maanden later deed de politie een nieuwe huiszoeking in de woning van de onthaalmoeder nadat één van de dochters aan de politie liet weten dat er mogelijk drugs verstopt lagen in de garage. De dochter lag toen overhoop met haar moeder. De agenten vonden niets in de garage maar in een nachtkastje op de slaapkamer vonden de agenten wel sporen van speed. Ook op een weegschaaltje van haar dochter en in een ballon werd een witte substantie gevonden. Aan de rechter bezwoer de vrouw dat ze nooit drugs had gebruikt in het bijzijn van haar kinderen. De Tongerse strafrechter spreekt zich uit op 10 april.