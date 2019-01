Schepencollege van Italiaanse zustergemeente voor het eerst op bezoek in fusiegemeente BVDH

22 januari 2019

12u25 0

Het afgelopen weekend bracht Het schepencollege van het Italiaanse Manerba del Gara, een Italiaans dorpje in Lombardije bij het Gardameer, heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan Oudsbergen. De Italianen kwamen zo voor het eerst op bezoek in de nieuwe fusiegemeente, nadat ze eerder al enkele malen Meeuwen-Gruitrode kwamen verblijden met hun aanwezigheid. Sinds augustus 2010 bestond er met die gemeente een jumelage-band. Ze bezochten onder meer het gemeentehuis in Meeuwen, Sentower Park en de begraafplaats in Opglabbeek. Op zaterdagavond ontvingen beide schepencolleges de Oudsbergse vrijwilligers op een nieuwjaarsreceptie voor genodigden.