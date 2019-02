Rechter hecht geen geloof aan uitvluchten na vluchtmisdrijf: dader moet twee jaar de cel in Toon Royackers

21 februari 2019

11u21 0 Oudsbergen Er is geen twijfel over wie de dader is van het vluchtmisdrijf, dat in december 2015 het leven kostte aan de 16-jarige Dylan Aendekerk uit Meeuwen (Oudsbergen). De jongen werd aangereden toen hij net terugkwam van een feestje, om het einde van zijn examens te vieren. De 33-jarige dader uit Peer liet de jongen ‘s avonds laat zwaargewond liggen in een gracht, waar hij in de loop van de nacht overleed. Tot vorige week nog verklaarde de aangehouden bestuurder doodleuk dat niet hij, maar een trucker de jongen had aangereden.

Het tragische ongeval gebeurde op 15 december 2015 om één uur ‘s nachts. De 16-jarige Dylan was die nacht samen met een goede vriend het einde van zijn examens gaan vieren. Na het feestje fietste de jongeman via de Heidestraat terug naar huis. Hij was al bijna bij zijn ouderlijke woning aan de Maastrichterdijk, toen het ongeval gebeurde. Dylan werd gegrepen door een auto en in een gracht geslingerd. De bestuurder zelf pleegde vluchtmisdrijf. Het waren de ongeruste ouders die ‘s ochtends zelf op zoek gingen naar hun zoon. Zij hadden ook alarm geslagen bij de lokale politie. Samen met een agent vond de moeder uiteindelijk haar overleden zoon terug in de gracht. Het slachtoffer bleek al overleden.

Het ongeval gebeurde destijds op een kaarsrecht stuk van Heidestraat, en nota bene vlakbij een verlichtingspaal. Diezelfde dag nog kon de politie al een 33-jarige man arresteren op verdenking van de aanrijding. Het ging zelfs om een buurman van het slachtoffer. De stukken aan zijn wagen én de vezels van Dylans rugzak en jeans op de bumper maakten duidelijk dat hij bij de aanrijding betrokken was. Nochtans verklaarde de man later aan de rechter dat hij enkel over het wiel van Dylans fiets gereden was, en dat waarschijnlijk een ander voertuig het slachtoffer al eerder had aangereden. Tot vorige week nog verklaarde hij dat een trucker waarschijnlijk Dylan had opgeschept.

100 per uur

Maar daar gelooft de rechter dus niets meer van. “De aansprakelijk ligt vast,” zegt ook advocaat Roel Verachtert namens de zwaarbeproefde ouders. “De rechter erkent dat deze man te snel gereden heeft: ruim honderd per uur door een smal straatje van vier meter breed. Als je dan ‘s nachts een fietser tegen komt is een aanrijding bijna onvermijdelijk. Ook voor de ouders is het gevoel daarom nogal dubbel: ze zijn tevreden dat de man niet wegkomt met zijn uitvluchten, en dat zijn schuld vaststaat. Maar voor de strafmaat zijn ze toch bezorgd. Deze man krijgt van de rechter een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar effectief. Een deel heeft hij trouwens al uitgezeten in voorhechtenis. Ze zullen dus snel weer oog in oog staat met die bestuurder. Want die woont dus zowat in de achtertuin van de getroffen familie. Bovendien is het nog afwachten of de bestuurder in beroep gaat.”

“Bij elk familiefeest blijft het ontzettend moeilijk,” zegt ook oom Nico Aendekerk. “We missen Dylan allemaal ontzettend veel. Zijn ouders zijn voor hun leven gestraft. Deze hele gerechtelijke procedure heeft trouwens erg lang geduurd, en we willen het graag stilaan afsluiten. We kunnen inderdaad moeilijk begrijpen waarom de bestuurder nog steeds met allerlei uitvluchten op de proppen kwam. We zijn alvast tevreden dat de rechter over zijn schuld alvast geen twijfel laat bestaan.”