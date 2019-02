Positieve lijst laat 422 reptielsoorten toe als huisdier: “Gedaan met krokodillen in bad” Birger Vandael

05 februari 2019

13u49 17 Oudsbergen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) presenteerde deze voormiddag in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek de ‘positieve lijst’ met daarop 422 reptielsoorten die Vlamingen mogen houden als huisdier. “Soms worden dieren op basis van een hype in huis gehaald, terwijl ze daar niet thuishoren.”

Tot vandaag was het in theorie toegelaten om elk van de 11.500 verschillende reptielsoorten in huis te halen, maar dat bleek niet langer verantwoord voor de dieren en/of omgeving. “We moesten vorig jaar bijvoorbeeld vijf kaaimannen uit een garagebox gaan halen en vonden ook al eens een uiterst giftige Texaanse ratelslang bij een drugsverslaafde”, aldus Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “En dan is er nog het gekende verhaal van de Taiwanese wurgslang, die ontsnapte uit een dierenwinkel en zich voortplantte in Hasselt.” In navolging van de zoogdieren (die al sinds 2001 een positieve lijst hebben), krijgen nu dus ook de reptielen een dergelijke lijst.

Gezien op televisie

Vaak krijgen mensen het idee om een dier in huis te halen op basis van wat ze op televisie of in films zien. “Denk maar aan de uilen uit Harry Potter, die ook niet in huis hoorden", stelt Weyts. “Hetzelfde gebeurde met de groene leguaan. Er zijn zelfs mensen die een python van vijftig centimeter in huis halen en niet beseffen dat die wurgslang vier meter lang kan worden.” En vaak komen zo’n dieren dan hier in Oudsbergen of in SOS Reptiel (Zuienkerke) terecht.” Staan wel op de lijst: een parelhagedis, een luipaardslang en een gekko.

In 2014 nam Weyts het voortouw om deze lijst vast te leggen. Hij vroeg daarvoor de steun van een expertengroep en de Raad voor Dierenwelzijn. “Er werd een aantal criteria opgesteld voor de dieren. Zo moeten de dieren allereerst makkelijk houdbaar zijn, mogen ze geen gevaar vormen voor mens en omgeving en moet er ten slotte voldoende info beschikbaar zijn over de dieren”, legt hij uit. “Het is een dynamische lijst, om de twee jaar zullen we samenzitten om te bekijken of er dieren moeten worden geschrapt of toegevoegd aan de lijst.”

Geen diereninspectie

Mensen die vandaag nog een dier houden dat niet op de lijst staat, mogen dit wel verder houden. Dit moeten ze kunnen aantonen en het is bovendien niet toegelaten om het dier te verhandelen. “Er komt dus geen diereninspectie aan huis”, aldus Weyts. “Ook mensen die in een specifiek geval kunnen aantonen dat ze wel degelijk kunnen zorgen voor een dier dat niet op de lijst staat, kunnen de toelating krijgen om de reptiel te houden."

“Met deze lijst toont Vlaanderen dat het wereldwijd aan de top staat”, onderstreept een zeer tevreden Michel Vandenbosch (GAIA). “Heel wat reptielen zijn totaal ongeschikt om door gelijk wie te worden gehouden en vergen gespecialiseerde kennis. Te veel reptielen worden slachtoffer van mensen. Dankzij deze positieve lijst is het gedaan met gekken die krokodillen in hun bad leggen."