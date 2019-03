Perles de Joie zoekt gastgezinnen BVDH

26 maart 2019

09u46 0 Oudsbergen Het team van Perles de Joie uit Oudsbergen is op zoek naar gastgezinnen die tijdens de schoolvakanties graag een plaatsje vrij maken om een kind in armoede een unieke tijd te bezorgen.

De vzw, gestuurd door vier vrijwilligers, spant zich specifiek in voor kinderen met Afrikaanse roots die naar Frankrijk zijn geïmmigreerd. Vaak zijn zij afkomstig uit Ivoorkust, Marokko en Algerije, waar gezinnen vaak in schrijnende omstandigheden moeten leven. Alles wat ze willen is een betere toekomst, maar in een mini-appartementje in een grootstad als Parijs, is speelruimte en privacy ver zoek. De beperkte werkmogelijkheden zorgen er bovendien voor dat veel kindjes nooit met het gezin op vakantie kunnen gaan.

Daarom zoekt Perles de Joie een match tussen Belgische gastgezinnen en kinderen in armoede. Tijdens de schoolvakanties leren ze elkaars cultuur, waarden en tradities kennen en respecteren. Wie zich geroepen voelt om tijdens de vakantie een keer gastgezin te zijn, kan contact opnemen voor wat meer info via info@perles-de-joie.be.