Parachutist zwaargewond nadat parachute én reserveparachute gelijktijdig open gaan Toon Royackers

17 februari 2019

18u38 0 Oudsbergen Langs de Weg naar Meeuwen in Opglabbeek (Oudsbergen) is zondagnamiddag een parachutist zwaargewond geraakt bij de landing. Om een nog onduidelijke reden gingen zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute gelijktijdig open.

De man was samen met andere deelnemers even voordien vertrokken vanop het vliegveld van Zwartberg bij Genk. Ze zouden gedropt worden in de weilanden van Opglabbeek. “Wat er technisch precies is misgelopen weten we nog niet,” zegt Instructeur Marc Calluy van Skydive Flanders. Hij was zondag bij de drop aanwezig. “De hoofdparachute is alleszins correct open gegaan, maar meteen daarna klapte ook de reserveparachute open. Beiden raakten verstrengeld in elkaar, waarna de man te snel naar beneden tolde. Het gaat om iemand met een gemiddelde ervaring. Gelukkig kwam hij terecht op de zachte ondergrond van een akker. Dat heeft alleszins in zijn voordeel gespeeld.” Zowel een MUG team als een ambulance kwamen ter plaatse, omdat getuigen spraken van een harde klap. Het slachtoffer bleek uiteindelijk niet in levensgevaar. Hij is wel voor verzorging naar het Ziekenhuis Oost Limburg gebracht.