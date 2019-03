Oudstrijder (86) geëerd in Zuid-Korea: “Voor hen zijn wij de number ones” Raymond Behr uit Opglabbeek in Korea geëerd en bedankt voor inzet tijdens oorlog Philippe Ghysens

26 maart 2019

08u10 0 Oudsbergen Hij was de held van de dag en kreeg respect van de Koreaanse minister van Defensie en woorden van bewondering van de Belgische minister De Crem. De 86-jarige Raymond Behr uit Opglabbeek streed in 1950 in de Koreaanse oorlog. “Voor de Koreanen zijn wij Belgen de number ones.”

Raymond Behr was 17 jaar toen hij in 1951 naar Zuid-Korea werd gestuurd om mee te strijden tegen de Noord-Koreaanse troepen die een jaar eerder het land waren binnengevallen. De Veiligheidsraad vroeg de VN-lidstaten om hulp te verlenen aan de Republiek Korea om de internationale vrede en veiligheid in de regio te herstellen. Ons land stuurde in totaal 3.171 soldaten naar Zuid-Korea. Van hen sneuvelden er 116.

Koning Filip en koningin Mathilde woonden tijdens hun staatsbezoek in Seoul een plechtigheid bij waarin de oudstrijders geëerd werden. In zijn toespraak bracht minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem hulde aan degenen die vochten en stierven in de Koreaanse oorlog voor hun moed en opoffering. “Ze hebben niet alleen bijgedragen tot het herstel van de vrede, maar verdedigden ook de waarden en idealen die ons zo dierbaar zijn: vrijheid en democratie.”

Een van die soldaten was Raymond Behr. Hij werd nogmaals bedankt door koning Filip voor zijn inzet en toewijding en ook de Koreaanse minister van Defensie had woorden van lof: “Onze vrienden uit België zijn ons ter hulp gekomen. Ik buig het hoofd voor hun moed”, sprak hij.

Raymond Behr zei in zijn toespraak dat “we onze wapenbroeders nooit zullen vergeten. We hebben een hoge prijs betaald. Het Belgische volk zal altijd toegewijd zijn aan het verdedigen van de vrijheid en de oorlog tegen haat.”

De Limburger was al voor de 20ste keer in Korea. Hij kreeg zopas nog uit handen van de president de medaille met de hoogste militaire onderscheiding. Behr ervaart telkens weer het respect dat de Belgen krijgen in Korea. “Wij Belgen hebben een speciale mentaliteit. Wij behandelen de anderen als mensen. Dat wordt gewaardeerd.”

“Al de Koreaanse veteranen, de Belgen inbegrepen, zijn trots op hun bijdrage aan de democratische idealen van de vrije wereld. We zijn dankbaar voor de transnationale vriendschappen die ontstaan zijn uit de donkere tijden van het Koreaanse conflict”, zo zei Behr nog. Hij had voor zijn Koreaanse strijdmakkers van weleer dozen met Belgische pralines meegebracht.