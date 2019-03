Oudsbergen werkt samen met dierenasiel Genk bij gevonden dieren BVDH

28 maart 2019

Oudsbergen heeft een overeenkomst gesloten met het dierenasiel van Genk. Het asiel zal gevonden en inbeslaggenomen dieren opvangen. “Als gemeente willen we een diervriendelijk beleid voeren. Dieren die rondzwerven of verwaarloosde dieren die in beslag worden genomen, moeten op een diervriendelijke manier opgevangen kunnen worden”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van dierenwelzijn. “Daarom hebben we een overeenkomst gesloten met het dierenasiel van Genk. Voor een bedrag van 8200 euro per jaar staan zij in voor de opvang van deze dieren”, zegt schepen Goossens. De overeenkomst kon worden afgesloten dankzij het provinciaal opvangplan van het provinciebestuur, dat instaat voor de coördinatie en ondersteuning.