Oudsbergen stelt rattenbestrijder aan BVDH

07 februari 2019

De firma AMB uit Maaseik is door de gemeente Oudsbergen aangesteld als rattenbestrijder voor het jaar 2019. De opdracht kan nog twee keer verlengd worden. De jaarlijkse kostprijs bedraagt net geen 20.000 euro, ongeacht het aantal keer dat de rattenvanger moet uitrukken. Wie last heeft van ratten, moet dat melden aan het gemeentebestuur. De rattenbestrijder neemt dan binnen de vijf werkdagen contact op. Voor inwoners en verenigingen is de rattenbestrijding gratis. Risico-ondernemingen zoals landbouwbedrijven, bakkerijen en horeca betalen enkel voor de gebruikte materialen en bestrijdingsmiddelen. De interventie en begeleiding worden betaald door het gemeentebestuur.