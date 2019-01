Opvallende Valentijnsactie: kortingsbonnen voor sterilisatie en castratie van katten BVDH

29 januari 2019

17u16 0 Oudsbergen Katteneigenaars kunnen vanaf 14 februari kortingsbonnen voor de castratie en sterilisatie van katten afhalen in de gemeentehuizen. Oudsbergen doet immers mee aan een provinciale Valentijnsactie. De korting bedraagt 25 euro voor een sterilisatie en 15 euro voor een castratie.

“Zwerfkatten zijn een probleem in ons land. Ze zijn namelijk met te veel. Ze planten zich voort met huiskatten, waardoor er steeds meer zwerfkatten bijkomen”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Milieu. “Daarom doet Oudsbergen mee met de zogenaamde Valentijnsactie van de provincie Limburg. Het gemeentebestuur levert de kortingsbonnen vanaf 14 februari af in het gemeentehuis in Meeuwen of in Opglabbeek. Wees er snel bij want op is op. De bonnen zijn geldig tot en met 30 september bij alle dierenartsen in Limburg.