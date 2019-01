Nieuwjaarsduiken aan Wilhelm Tell en De Steenberg Birger Vandael

03 januari 2019

14u47 0 Oudsbergen Deze zondag vindt de allereerste nieuwjaarsduik in Oudsbergen plaats. Om 15 uur mogen alle ijsberen zich aanmelden aan recreatieoord Wilhelm Tell aan de Hoeverweg voor een wel heel frisse plons in het water. Ook aan dagstrand De Steenberg in Kinrooi is er een nieuwjaarsduik.

De organisatie van het frisse event in Oudsbergen is in handen van Jong CD&V. Van 14 tot 17 uur voorzien zij een verwarmd winterterras waar je je kan opwarmen aan jenever, warme chocomelk en souvlaki. Dat is het nationale gerecht van Griekenland. Om 15 uur is er dan de officiële duik. IJsberen dienen zelf zwemkledij, slippers, een badjas en handdoeken mee te nemen.

In Kinrooi neemt KWB Geistingen de organisatie in handen. Vanaf 10 uur kan je je inschrijven aan De Steenberg. Een uur later start de opwarming en om klokslag 12 uur gaan de moedige zwemmers te water. Vanaf 15 uur is er in café Beej Nelis een afterparty.