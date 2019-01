Nieuwe riolering en wegdek in Valkstraat BVDH

22 januari 2019

12u14 0 Oudsbergen In 2020 wordt in de Valkstraat in Ellikom een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en wordt ook het wegdek hersteld. De inwoners kregen al de nodige informatie op een infovergadering.

De Valkstraat is de nieuwe naam voor de Dwarsstraat. Dankzij de gescheiden riolering wordt afvalwater en regenwater apart afgevoerd. “De bewoners moeten er zelf voor zorgen dat zij hun vuil water en het regenwater via aparte buizen afvoeren”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Openbare Werken. “Daarvoor krijgen ze advies van Fluvius.

Er staan ook wegenwerken op het programma. “Ter hoogte van huisnummers 24, 26 en 28 wordt een nieuwe toplaag in asfalt aangelegd. Ook het kruispunt met de Schutterslaan wordt vernieuwd”, zegt schepen Goossens. Waar nodig wordt de rijweg in asfaltverharding hersteld. “Een gedeelte van de elektriciteitsleidingen loopt nog bovengronds. Die zullen ondergronds geplaatst worden. We denken ook aan het milieu en onze elektriciteitsrekening: de bestaande verlichting wordt door ledverlichting vervangen”, besluit Goossens.