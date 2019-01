Nieuw gebruikersreglement in bib BVDH

23 januari 2019

10u51 0 Oudsbergen Er komt een nieuw gebruikersreglement in de bibliotheek van Oudsbergen. Dat komt er door de fusie van de bibs in Meeuwen en Opglabbeek en door de overschakeling naar een nieuw centraal softwaresysteem om materiaal uit te lenen en te reserveren.

“De bibliotheek in Opglabbeek was enkele dagen gesloten omdat we daar de overschakeling naar dat nieuwe softwaresysteem al gemaakt hebben,” legt schepen Ilse Wevers (CD&V) uit. Woensdag 23 januari gaat de bib weer open en gaat meteen ook het nieuwe dienstreglement van kracht. “De bibliotheken in Meeuwen en Opglabbeek hanteerden verschillende gebruiksregels. We hadden dus nood aan een nieuw, gemeenschappelijk gebruikersreglement”, vertelt Wevers. In dat reglement zijn ook enkele wijzigingen gebeurd. “Je kan nu 20 materialen lenen per uitleenbeurt, ongeacht de soort van het materiaal. Je kan het materiaal 28 dagen lenen en één keer verlengen. Als je materiaal wil reserveren of wilt lenen uit een andere bibliotheek, dan is daar een kost aan verbonden.” Bovendien geldt je lidmaatschap van de bib in Opglabbeek ook in Meeuwen en omgekeerd.

Het nieuwe reglement geldt vanaf 23 januari 2019 in de vestiging van Opglabbeek en vanaf 28 maart 2019 in de vestiging van Meeuwen. Die data verschillen omdat de bibliotheken momenteel elk met een ander softwarepakket werken dat niet gelijktijdig wordt omgeschakeld. Het volledige reglement is na te lezen op de website van de bibliotheek.