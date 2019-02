Nieuw bestuur voor N-VA Oudsbergen BVDH

14 februari 2019

10u46 0 Oudsbergen Deze week kozen de leden van N-VA Oudsbergen een nieuw bestuur. Ilse Hindrikx werd verkozen tot voorzitter, Jorn Neyens is de nieuwe ondervoorzitter.

Hindrikx is 46 jaar en moeder van drie kinderen. Ze werkt in het Nederlandse Geleen als business unit manager voor een internationale firma. “Ik kijk ernaar uit om de kar te mogen trekken voor deze mooie en enthousiaste groep mensen. Ik wil N-VA Oudsbergen nog meer op de kaart krijgen en tonen dat we een uitstekend alternatief zijn.”

Neyens is amper 22 jaar en heeft reeds een bachelordiploma elektromechanica op zak. Nu studeert hij businessmanagement met optie sportmanagement. “Ik zie het ondervoorzitterschap als een kans om verder te groeien in de politiek en wil elke kans om bij te leren aangrijpen. Met mijn verleden als (hoofd)leider in de Chiro ben ik het gewoon om in groep te werken.”

Parlementslid?

Verder werden er nog 9 bestuursleden verkozen: Stijn Mandervelt, Jochen Schuermans, Sus De Deckers, Roger Cousaert, Renate Seresia, Stijn Willems, Simon Briers, Rudy Deblieck en Justin Poel. Samen met de 8 mandatarissen (Patrick Creemers, Renaud Hamal, Ilse Creyns, Katrien Raemaekers, Katy Craeghs, Frieda Gijbels, Rik Thys en Evi Grieten) bestaat het bestuur nu uit 19 leden. “Met Frieda Gijbels op plaats 3 voor de verkiezingen voor de Kamer hebben we meteen een mooie uitdaging voor de boeg. Een parlementslid afvaardigen, zou geweldig zijn!”, besluit Hindrikx.