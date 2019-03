Nertskweker verzorgt dieren niet goed en laat mest in de grond sijpelen: boete van 12.000 euro en vijf jaar verbod om nertsen te kweken VCT

05 maart 2019

18u32 0 Oudsbergen Een Nederlandse nertskweker uit Meeuwen-Gruitrode is veroordeeld tot een geldboete van 12.000 euro, waarvan 8.000 euro met uitstel, omdat hij het mest van de nertsen in de grond loosde. Hij pleegde ook inbreuken op de dierenwelzijnwet en stelde zich vijandig op tijdens de inspectiecontrole. De strafrechter legde de kweker een exploitatieverbod op van vijf jaar.

Op 6 februari 2018 wilde de nertskweker de inspecteurs van de Milieu-inspectie niet toelaten in zijn kwekerij in Oudsbergen. In de kwekerij werden verschillende overtredingen vastgesteld. Zo viel het mest van de dieren doorheen de hokken op de grond en kon het zo doorsijpelen in het grondwater. Ook de omstandigheden waarin de dieren gehouden werden, waren niet zoals het hoort. De huisvesting, voeding en verzorging van de dieren liet te wensen over.

De uitbater vroeg opschorting van straf maar kreeg die niet. Hij toonde aan dat hij intussen regularisatiemaatregelen uitvoerde maar volgens de rechtbank is dit nog steeds niet voldoende. Beklaagde haalde aan dat hij geen zware investeringen wilde doen omdat de overheid in 2023 alle nertskwekerijen wil sluiten. “Zolang hij zijn bedrijf exploiteert, zal hij zich aan de regels moeten houden,” luidde het vonnis.

Als de kweker de opgelegde boete euro niet tijdig betaalt, volgt een celstraf van 90 dagen. Als hij het exploitatieverbod van vijf jaar niet vrijwillig naleeft, hangt hem daarvoor een dwangsom van 100 euro per dag boven het hoofd.