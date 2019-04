Na hard leven als ‘acteurs’ in Franse filmstudio: leeuwen Mao en Mia komen voor het eerst buiten Birger Vandael

12 april 2019

10u45 3 Oudsbergen Leeuwen Mao en Mia zijn vorige week verhuisd van hun quarantaineverblijf in Natuurhulpcentrum Opglabbeek naar het leeuwenverblijf. Beide leeuwen hebben een zwaar leven achter de rug als ‘acteurs’ in een Franse filmstudio, maar kunnen nu tot rust komen in het Natuurhulpcentrum.

Normaal gezien duurt een quarantaineperiode één maand, maar omdat de staart van Mao extra verzorging nodig had, bleef het leeuwenduo wat langer in de quarantainekooien. Mao was er bij aankomst het ergst aan toe. Zijn manen zaten vol klitten en modder, hij zakte door zijn achterpoten en hij had een lelijke wonde aan zijn staart. Tijdens de quarantaineperiode slaagden de verzorgers erin Mao op te knappen, alleen zijn staart had wat meer tijd en verzorging nodig.

Snoezen in de zon

Dierenarts Stef gaf afgelopen vrijdag, na controle van Mao’s staart, zijn goedkeuring voor de verhuis van de leeuwen naar hun buitenverblijf. “Het was prachtig om te zien hoe de dieren nu genieten van een ruime buitenkooi, zacht hooi om op te liggen, boomstammen om hun nagels in te zetten en hoe ze rustig liggen te soezen in de zon. Na alles wat ze hebben meegemaakt, hebben ze dat dubbel en dik verdiend!”