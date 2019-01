Meer dan 29 miljoen euro voorzien voor investeringen Birger Vandael

30 januari 2019

08u38 1 Oudsbergen De gemeenteraad van Oudsbergen keurde het financieel plan voor 2019 goed. Daarin worden voor meer dan 29 miljoen euro aan investeringen voorzien. De belastingen blijven op 6,5 procent en 838 opcentiemen.

Oudsbergen zit uiteraard in een speciale situatie, want men kon er niet terugvallen op een meerjarenplan 2014-2019. “Vandaar dat we voor 2019 nog een financieel plan voor dat laatste jaar van de cyclus moesten opstellen. Voor het exploitatiebudget zijn de budgetten van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek samengevoegd en waar mogelijk geactualiseerd”, zegt Jo Seutens (CD&V), schepen van Financiën. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de bijdrage aan politiezone Carma. Er wordt een positief saldo van 1.451.647 euro voorzien voor 2019.”

Investeringsbudget

Wat betreft het investeringsbudget werd rekening gehouden met projecten uit het verleden en nieuwe projecten. “Zo’n 6 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de eerste fase van de wegenwerken op het bedrijventerrein”, stelt schepen van Openbare Werken Marco Goossens (CD&V). “3,5 miljoen euro gaat naar mobiliteit, 750.000 euro naar het onderhoud van onze gemeentelijke weginfrastructuur en toeristische fietsroutenetwerken. Daarnaast werken we ook verder aan de plannen voor een nieuwe loods voor de technische dienst op het industrieterrein en werken aan de nieuwe bib in Opglabbeek centrum. We doen ook strategische aankopen, in het centrum van Meeuwen en voor de uitbouw van de woonzorgzone in Opglabbeek centrum. Ook gaat de architect van de commanderij in Gruitrode van start met het participatietraject.”

Belastingen

De personenbelasting van 6,5 procent behoort tot de laagste van de provincie. De Oudsbergenaren zullen hun afvalfactuur rechtstreeks van Limburg.net ontvangen. Het gemeentebestuur draagt per gezin wel 70 euro bij. “Wie goed sorteert, draait dus niet op voor iemand die dat niet doet”, onderstreept Goossens. Om de afvalberg verder te beperken, voert Oudsbergen op 1 april een belasting van 200 euro op ongeadresseerd reclamedrukwerk in.